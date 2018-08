Fransman wél aangehouden voor vechtpartij in pizzeria 08 augustus 2018

Het parket van Brugge laat weten dat de Rijselse verdachte wel is aangehouden als mededader van de vechtpartij bij een pizzeria in de Langestraat in Oostende. Daar kreeg zaterdagavond een 66-jarige Oostendenaar een stoelpoot in zijn oog tijdens een vechtpartij tussen twee bendes. Het slachtoffer had niets te maken met het gevecht.





Het parket communiceerde maandag dat de verdachte werd vrijgelaten omdat hij niet de dader was, maar stuurde gisteren een rechtzetting. "De verdachte is aangehouden als mededader aan opzettelijke slagen en verwondingen. Het is nog steeds niet duidelijk wie precies met de stoel stond te zwaaien. Het oog van het slachtoffer is gered, maar de man liep wel breuken op aan de oogkas", aldus het parket van Brugge. Het onderzoek loopt intussen verder. (BBO)