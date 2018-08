Fransman vrijgelaten na klap met stoelpoot 07 augustus 2018

De Fransman uit Rijsel die zondagochtend opgepakt werd in de Langestraat in Oostende omdat hij tijdens een gevecht een 66-jarige man uit Oostende een klap met de poot van een stoel zou hebben verkocht, is vrijgelaten.





Uit onderzoek is gebleken dat niet hij die de slag heeft uitgedeeld. Tijdens een gevecht tussen twee bendes raakte de Oostendenaar gewond. Hij moest een operatie ondergaan om zijn oog te redden. Zijn toestand is nog altijd kritiek en hij kon dus nog niet verhoord worden. Wie dan wel geslagen heeft met de stoelpoot is nog niet duidelijk. (JHM)