Frank en Marcella al 70 jaar getrouwd. “Ik heb nog nooit een koppel gezien dat elkaar zo graag zag” Leen Belpaeme

19 februari 2019

18u17 0 Oostende Hand in hand luisteren Frank Vandemaele en Marcella verbeke terwijl hun oorspronkelijke huwelijksakte wordt voorgelezen. Het brengt de twee terug naar 19 februari 1949 in Roeselare. Het koppel kende elkaar al van de kleuterklas. Via grote broer Norbert Verbeke blijven ze in contact en nadat Frank zijn studies als veearts heeft afgerond kunnen ze trouwen. 70 jaar lang reizen ze samen de wereld rond. Terwijl Frank werkt, staat Marcella als sterke vrouw naast hem.

Weinig koppels kunnen nog hun 70ste huwelijksverjaardag samen vieren, maar voor Frank en Marcella was er dinsdag een feestelijke moment samen met familie en vrienden. Ze kunnen nog altijd niet zonder elkaar. Terwijl Frank naar beneden gebracht wordt voor het middagmaal, staat hij al snel terug aan de kamer want zijn Marcella is nog niet mee. “Hij is altijd bezorgd als ze er niet bij is”, vertelt nicht Lydie Verbeke. “Ze leven al 70 jaar in een perfecte symbiose”, zegt ze nog. De familie is het erover eens. “Ik heb nog nooit zo’n koppel gezien dat elkaar zo graag zag. Ze zijn enorm toegewijd en lief voor elkaar. Nu nog altijd”, zegt ook dochter Katherine. Het koppel kent elkaar al van de kleuterklas. Norbert, de broer van Marcella, is de beste vriend van Frank en daardoor blijven ze elkaar doorheen de jaren zien. Tijdens de oorlog begint Frank aan zijn opleiding als dierenarts. Nadien mag het koppel trouwen in 1949 en niet veel later vertrekken ze naar Katanga in Congo. Wat volgt is een boeiend leven. Frank werkte eerst drie jaar op een ranch in Congo. In 1952 ging hij voor de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties in Ethiopië werken. Daarna volgen nog Ecuador, Burundi, Rwanda en vier jaar Kenia. Van 1965 tot 1983 wonen ze in New York, waar Frank werkt voor het United Nations Development Programme (UNDP). Hij voert in die tijd 60 internationale opdrachten uit. In 1984 verhuisde het koppel naar Santa Barbara in Californië, maar Frank ging nog altijd op internationale missie voor het (UNDP).

En Marcella, die volgde overal waar Frank zijn werk hen heenbracht. “Mama ging altijd mee en maakte er snel een thuis van. Alles was altijd mooi ingericht. Mama paste zich overal aan en leerde de taal. Ze gingen samen door dik en dun”, vertelt Katerine, die in Engeland woont. Na hun pensioen woont het koppel eerst nog 20 jaar afwisselend in Californië en in België. “In 2005 zijn ze in Oostende komen wonen om dichter bij vrienden en familie te zijn.” De laatste twee jaar wonen ze samen in Woonzorgcentrum James Ensor in Oostende. “Ze zijn heel gelukkig dat ze hier nog altijd samen kunnen zijn”, zegt Katerine nog.