Fout in sloopaanvraag zorgt voor commotie 03 augustus 2018

Blijkbaar is er een fout geslopen in de openbare affiche die de sloopaanvraag bekend maakte van een eclectisch winkelpand op de hoek van de Kaaistraat en Sint-Paulusstraat. Aanvankelijk stond er te lezen: "De bouw van een meergezinswoning met tien woongelegenheden na de sloop van de bestaande bebouwing." Nu is er een nieuwe openbare affiche, zowel op de stedelijke website als aan het eigenlijke pand uit 1930. "Het herbouwen van een meergezinswoning met tien wooneenheden na de sloop van de bestaande bebouwing met behoud van de bestaande voorgevels." Een wezenlijk verschil, weten ze ook bij erfgoedvereniging Dement. "Het bouwproject voorziet wel degelijk het behoud van de gevels. De spijtige fout in de eerste affiche zette iedereen op verkeerde been. We zijn zeer gelukkig dat de gevels van dit mooie pand bewaard zullen blijven." Bevoegd schepen Kurt Claeys (Open Vld) reageert vanuit het buitenland. "In de eerste affiche werd een verkeerde titel uit het dossier overgenomen. Wij zijn al jaren in gesprek met de betrokken partners. Het behoud van de gevels was al vanaf dag één aan de orde. Jammer dat op sociale media veel commotie wordt gecreëerd zonder eerst de inhoud te bestuderen. Net daarvoor dient een openbaar onderzoek." (TVA)