Fotograaf Frans (80) brengt waadvogels in beeld 21 februari 2018

02u44 0 Oostende Na de opvallende passage van het Zwitsers kunstenaarskoppel Erik K en Lea Lund, kan je in de Nieuwe Gaanderijen opnieuw een verrassende expo bewonderen. Oostendenaar Frans Vandewalle (80) stelt er een twintigtal waadvogels op doortocht in Oostende voor.

Kemphanen, lepelaars of bruine strandlopers; ze ontsnapten niet aan het lens van Vandewalle. "De foto's heb ik genomen in de Uitkerkse polders, nabij Blankenberge", zegt de tachtiger. "Maar alle exemplaren kan je ook in Oostende spotten. Het is de allereerste keer dat ik exposeer. Ik hoop interesse te wekken voor onze gevederde vrienden die leven aan onze stranden, golfbrekers en kustpolders. Sommige vogels zijn bedreigd en staan op de rode lijst. De grutto (een weidevogel red.) en kievit zijn er bijvoorbeeld niet goed aan toe. Bewustwording is dus nodig."





De interesse van Frans Vandewalle in (zee)vogels is groot. Zo trok hij ook al op reis naar Zuid-Afrika en Namibië. "Mijn fascinatie kwam er al in het middelbaar, dankzij klasgenoten Paul Houwen en Antoon Deroo. Als pionier natuurbeschermer werd Paul in 1962 conservator van de Blankaart en de IJzermonding. Antoon was dan weer een volbloed ornitoloog", vertelt Vandewalle. Toch wil ik zich ook nog aan andere fotoprojecten wagen.





De tentoonstelling loopt nog tot zondag 25 maart.





(TVA)