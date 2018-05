Fort Napoleon maanden dicht voor werken MONUMENT KRIJGT OPKNAPBEURT, OOK NIEUWE UITBATER GEZOCHT LEEN BELPAEME

30 mei 2018

02u28 0 Oostende Fort Napoleon gaat van september tot de lente van 2019 dicht voor werken. Het moet onder andere toegankelijker worden voor minder mobiele mensen. Ondertussen wordt ook gezocht naar een nieuwe uitbater, al maakt Toerisme Oostende waarschijnlijk wel een goede kans om het contract te hernieuwen.

De voorbije jaren stond Toerisme Oostende in voor de uitbating van het monument en Seaside Belgium voor de horeca. "Het contract met de exploitanten loopt nu ten einde. We zijn erg tevreden over de samenwerking, maar we zijn wel verplicht om de markt te laten spelen als we een nieuwe uitbater selecteren", vertelt Els Derycke van Herita vzw, de erfpachthouder van Fort Napoleon. De nieuwe uitbater van het Fort zal zich moeten toeleggen op de ontsluiting, het onderhoud, het beheer en de openstelling van het Fort. "We willen in samenwerking met de nieuwe uitbater blijven laagdrempelige cultuurhistorische bezoeken aanbieden, en dat voor diverse doelgroepen. Uiteraard blijven we ook educatieve en toeristische manifestaties organiseren. Ook de horeca moet een belangrijke pijler blijven."





Toerisme Oostende stelt zich ook nu kandidaat. "Het is belangrijk dat we Oostendse attracties hebben die je ook bij slecht weer kan bezoeken", vertelt directeur Peter Craeymeersch.





Dakterras

Toerisme Oostende organiseerde de voorbije jaren al enkele succesvolle tentoonstellingen in het Fort, die ook heel wat volk lokten naar het monument. Ook de geplande werken moeten het Fort Napoleon nog breder toegankelijk maken en de beleving en het comfort in het monument verbeteren.





"Het is erg belangrijk dat het Fort toegankelijk is voor een breed publiek. Op de eerste verdieping worden daarom extra overgangshellingen voorzien, zodat de volledige eerste verdieping toegankelijk wordt voor minder mobiele personen.





De lift, die ook de andere verdiepingen bereikbaar maakt, wordt gebruiksvriendelijker door de bedieningsknoppen goed bereikbaar te positioneren en een spiegel tegen de achterwand te voorzien. Het sanitair wordt in het najaar van 2018 ook aangepast en verbeterd in functie van de toegankelijkheid", klinkt het bij Herita. Om het karakter en de beleving van het Fort te versterken, gebeuren er ook enkele aanpassingen aan het binnenschrijnwerk. Verder zullen er nog enkele ingrepen komen die de klimatologische omstandigheden in het monument zullen verbeteren. Zo worden de verwarming, de isolatie, de ventilatie en delen van het binnenschrijnwerk van het Fort verbeterd. Herita start in 2019 ook met het ontsluiten en restaureren van het panoramisch dakterras. Deze werken zullen een minimale impact hebben op de activiteiten in de rest van het Fort.