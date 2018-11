Formatiegesprekken gaan ook deze week verder 13 november 2018

02u26 0 Oostende De formatiegesprekken zijn gisteren hun tweede week ingegaan in Oostende. Er is nog geen witte rook, maar formateur en kandidaat-burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) toont zich optimistisch en hoopt tegen eind deze week zicht te hebben op de landing.

"Er zijn al heel wat goeie gesprekken gevoerd. De onderhandelingen verlopen zeer goed en in tegenstelling tot in andere steden zijn we nog niet bezig met de verdeling van de postjes. Er moet eerst een inhoudelijk akkoord op tafel liggen voor we het hebben over de verdeling van de bevoegdheden", verwijst Tommelein naar de afgesprongen gesprekken in Gent. Deze week worden er opnieuw nachtelijke gesprekken gepland. "We hebben ook al gesprekken in het weekend gepland, maar ik weet niet of het nodig zal zijn. Tegen eind deze week zullen we waarschijnlijk wel weten op hoelang het nog zal duren. Iedereen wil vooruit gaan, maar we nemen onze tijd om alle mogelijke discussiepunten nu al te bespreken. Op die manier kunnen we tot een tekst komen waar iedereen zich achter kan scharen voor de volledige legislatuur. We zijn ook nog maar bezig aan de tweede week van inhoudelijke gesprekken. Er zitten heel wat nieuwkomers rond tafel waardoor we ook nog zaken moeten uitleggen", legt Bart Tommelein uit.





(LBB)





Meer over Bart Tommelein

politiek