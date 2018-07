Fluffy vermist tijdens vakantie: "Dochtertje (9) doodongelukkig" 26 juli 2018

"Wie heeft ons hondje gezien of in huis genomen?", vraagt Nathalie Van Loon uit Overpelt zich af. "Mijn dochtertje is doodongelukkig sinds haar vriendje vermist is", vertelt ze. De kleine Johanna (11) was zaterdag met de papa op uitstap in Oostende. Kort na de middag liep het hondje weg in de buurt van de Christinastraat en de zeedijk. "Ze hebben uren gezocht, maar zonder resultaat. Ook bij de politie en het Blauw Kruis werd geen hondje binnengebracht. Johanna blijft vragen of ze Fluffy ooit nog terug ziet." De chihuahua is intussen als vermist opgegeven. "Wie Fluffy heeft gevonden, kan ons bereiken op nathalievanloon@hotmail.com. Mogelijk nam iemand Fluffy in huis. Als Fluffy dood zou zijn, willen we dat ook weten. Dan kan Johanna het verlies van haar trouwe vriend misschien verwerken. Voor haar is het een echt trauma", aldus mama Nathalie. (BBO)