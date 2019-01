Flipperen is meer dan een balletje wegschieten: negen nationaliteiten verzamelen in Oostende voor nostalgisch caféspel Leen Belpaeme

26 januari 2019

18u12 0 Oostende In Café Westrozebeke verzamelden vandaag 78 deelnemers voor het TSOP flippertornooi. Vijf vrienden, verenigd door hun interesse in pinball en flipperkasten, organiseren het tornooi al voor de tweede keer. Terwijl het grote publiek het spel vooral kent voor het ‘wegschieten van balletjes’, zijn de flipperfanaten gefascineerd door het spel.

In de garage van Matthias Leurs staan een tiental flipperkasten opgesteld. Plaatsgebrek is dan ook een van de grootste uitdagingen voor de groep vrienden. Samen bezitten ze een 12-tal flipperkasten, waaronder exemplaren uit de jaren 50 tot nieuwere modellen. Ze restaureren ze, werken er aan en kunnen er uren op spelen. “De meeste mensen weten niet dat er een volledig spel in de kast zit. Sommige kasten hebben spelregels van enkele bladzijden lang. Die kan je opzoeken, maar het leukste blijft om de kast te spelen en het zelf te ontdekken. Zo ben ik al anderhalf jaar aan het spelen op één spel. Sinds ik met deze hobby bezig ben speel ik amper nog op de Playstation”, vertelt Matthias.

Hij leerde de flipperwereld kennen via zijn vader. “Er zijn dan ook twee categorieën mensen die pinball spelen. De ene zijn nostalgische mensen, zoals ik, die het nog kennen van op café, toen we nog voor pinten speelden. De andere zijn jongeren die die flipperen naar een hoger niveau brengen”, legt Vic Houtteman uit Heist uit.

Met hun flippertornooi verzamelen de initiatiefnemers 9 verschillende nationaliteiten in Oostende. “Het is een hele kleine gemeenschap. Iedereen die zich verdiept in pinball komt al snel op het flipperforum terecht. Hier worden kasten te koop aangeboden, maar wordt ook informatie uitgewisseld en wedstrijden aangekondigd. Wij gaan ook regelmatig naar internationale wedstrijden. We zijn al in Kopenhagen, Italië, Duitsland, Polen, Hongarije en Roemenië geweest voor wedstrijden. In België zijn er maar 600 geregistreerde spelers.” Net als bij tennis is er ook een heuse ranking, per land en wereldwijd. “De wedstrijd telt mee voor de ranking, maar ons grootste doel is om er een leuke dag van te maken en onze hobby in de kijker te plaatsen. Er is ook een tombola met als prijs een flipperkast”, vertelt Matthias. Het flipperen is dan ook een sociaal gebeuren. “In tegenstelling tot computerspelletjes brengt deze hobby mensen echt nog samen. Bij mijn thuis is er een gameroom en heel vaak komen vrienden van mijn kinderen hier langs om te spelen. Dat is één van de mooie dingen aan het flipperen”, vertelt Vic.

Het tornooi zat dit jaar in 5 uur volzet. Volgend jaar willen we graag nog verder uitbreiden naar 120 deelnemers.