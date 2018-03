Flat vernield door gevallen betonplaat: moeder (28) en dochter (5) trekken in bij ex-man 24 maart 2018

02u45 0 Oostende De schade in het duplexappartement in de Nieuwpoortsesteenweg is enorm. Een betonplaat heeft zich woensdag door het dak geboord.Een Portugese arbeider raakte toen zwaargewond. "Ik was gelukkig op mijn werk en mijn 5-jarige dochtertje op school", vertelt de 28-jarige huurster, die terug introk bij haar ex-man.

Ze werd kort na het incident verwittigd door de politie. "Het appartement is onbewoonbaar, want het dak is bijzonder instabiel. Toch ben ik heel even onder begeleiding naar binnen gemogen om wat kledij, toiletgerief en persoonlijke spullen op te halen. Ik was enorm geschrokken toen ik de schade zag. De flat ligt vol met stenen en er zit een gat in het dak. De brandweer dekte het gat welaf met een zeil, maar toch is er heel wat water binnengekomen. Al het speelgoed van mijn dochtertje is vernield. Ik woonde er nog maar vier maanden na mijn scheiding", vertelt de vrouw, die liever anoniem blijft.





Weer onder één dak

De bewoonster heeft ondertussen onderdak gevonden. "Het lot heeft beslist dat ik terug bij mijn ex-man intrek tot er een oplossing is. Dat vindt mijn dochtertje wel fantastisch, haar mama en papa die weer onder één dak wonen", besluit ze. Intussen zijn de experten van de verzekeraars van de betrokken bouwfirma en de eigenaar van het huis bezig met de schade op te meten. De onderzoeken van het arbeidsauditoraat naar de oorzaak van het ongeval en naar het naleven van de veiligheidsvoorschriften, is nog steeds bezig. (BBO)