Flat van zwakbegaafde gebruikt voor drughandel 02 februari 2018

Vier mannen staan in de rechtbank van Brugge terecht wegens het dealen van allerlei soorten drugs in een appartement in Oostende. Het gaat om drie Oost-Europeanen en M.S., die in Oostende woont. "Hij is een zwakker persoon en durft of kan niet weigeren en daar hebben de anderen wat misbruik van gemaakt", schetste de procureur. "Hij leende zijn appartement uit en liet hen de drugshandel zomaar organiseren. De politie was getipt dat er in het appartement zowel heroïne, cocaïne en cannabis werden verkocht. Toen ze op 22 september 2016 een huiszoeking wilden houden stond M.S. op straat en liet hij hen gewoon binnen. Hij legde nadien bezwarende verklaringen af jegens de anderen. Hij deed de handel uit de doeken en zegt dat hij in ruil voor zijn flat zelf wat drugs kreeg, aangezien hij zelf verslaafd is." M.S. riskeert voor het ter beschikking stellen van zijn flat 8 maanden cel met uitstel, de dealers straffen tussen 9 en 20 maanden. Vonnis op 1 maart. (JHM)