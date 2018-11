Film over visserij ten voordele van Koninklijk Werk IBIS 20 november 2018

In de loods van IDP Shipyard in de Vismijnlaan wordt op 8 december de film 'Pêcheries à Vapeur, In het kielzog van John Bauwens, Reder ter Visserij' vertoond. De film duikt in meer dan 80 jaar visserijgeschiedenis van Oostende. Van stoom naar diesel, van de Doggerbank naar IJsland, de Witte Zee of Congo, het ontdekken van nieuwe visgronden, het doorstaan van twee wereldoorlogen... Dat de rederij Pêcheries à Vapeur op alle gebied vooruitstrevend was, lijdt geen twijfel. John Bauwens had in Oostende een vooraanstaande rol in het maritiem leven. De vertoning past binnen de Warmste Week van Studio Brussel, met de steun van Rotary Club Oostende ten voordele van het Koninklijk Werk IBIS vzw. De toegang bedraagt 35 euro inclusief receptie, aangeboden door Rotary Club Oostende. Informatie en inschrijvingen via siriusart88@gmail.com of bij het Koninklijk Werk IBIS vzw op 059/32.24.84 of via info@ibiswerk.be. (LBB)