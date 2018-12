Fietsser (74) aangereden, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf BBO

In de Torhoutsesteenweg in Oostende gebeurde deze morgen rond 10 uur een ongeval met vluchtmisdrijf. Volgens Carlo Smits, woordvoerder van de politie, werd een fietsster van 74 jaar aangereden op het achterwiel door een zwarte SUV van BMW. De vrouw kwam ten val en raakte gewond. Aanvankelijk stopte de bestuurster van de BMW en ze zei dat ze even verderop zou draaien om terug te keren. Ze nam echter de vlucht. Er kwam een ambulance ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis over te brengen. Ze liep verwondingen op aan het rechter been. De politie is een onderzoek opgestart.