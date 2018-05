Fietspad aan Steensedijk wint Gouden Spaak 11 mei 2018

02u47 0 Oostende De Gouden Spaak van werkgroep Fietseling, de meest positieve bijdrage voor een fietsveilige stad, gaat naar het nieuwe fietspad achter de Steensedijk.

Het pad start aan de Torhoutsesteenweg, slingert langs Atheneum Pegasus en eindigt in de nieuwbouwwijk in de Prins Roselaan. Schepenen Tom Germonpré (sp.a), Bart Plasschaert en Krista Claeys (CD&V) namen de prijs van de ludieke actie 'Spaak in 't Wiel' in ontvangst.





Verroeste Spaak

De Zilveren Spaak, een initiatief dat volgens de Fietseling meer aandacht mag krijgen, is voor het Atheneum Pegasus zelf. "We krijgen de prijs omwille van onze open fietsenstalling en omdat we het fietsen promoten", vertelt schooldirecteur Jean Surmont. De Verroeste Spaak, een negatief fietspunt, werd uitgereikt aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid voor de fietsoversteek op het kruispunt Elisabethlaan-Torhoutsesteenweg. "Fietsers krijgen nu slechts zeven seconden om over te steken." Henk Goddemaer van AWV nam de 'prijs' in ontvangst. "We bekijken voortdurend de situatie en doen aanpassingen waar mogelijk. Een 'groen vierkant', waarbij alle fietsers uit alle richtingen tegelijk mogen oversteken, is een optie. We moeten wel rekening houden dat de algemene lichtencyclus niet langer wordt." (TVA)