Fietser wordt onwel en valt 28 juni 2018

02u29 3

Een fietser is gisteren rond 15.30 uur onwel geworden en ten val gekomen op de Mariakerkelaan in Oostende, ter hoogte van de Schapenstraat. Een ambulance, de MUG, de politie en de brandweer snelden ter plaatse. Het slachtoffer werd gereanimeerd en de brandweer plaatste een tent om de voorbijgangers het zicht te ontnemen. De fietser werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.