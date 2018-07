Fietser kritiek na val 30 juli 2018

02u24 0

In de Kapellestraat in Oostende is een fietser vrijdagavond zwaar gewond geraakt na een val. De 59-jarige man liet zich verrassen door gladheid op de baan nadat het geregend had. Hij viel op zijn hoofd en had dringende verzorging nodig van de MUG-arts. De man werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. (JHM)