Fietser gewond na val 16 juli 2018

In de Langendorpweg in Stalhille is zaterdagmorgen even na 10 uur een 66-jarige man uit Oostende ten val gekomen met zijn fiets ter hoogte van het kruispunt met de Spanjaardstraat. De man werd gewond overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. (SDVO)