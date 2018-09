Fietser aangereden 07 september 2018

02u44 0

In de Duinkerkseweg is het gisterenochtend om 11 uur tot een aanrijding gekomen ter hoogte van de rotonde met de Torhoutsesteenweg. Een automobilist had een fietser niet opgemerkt. De fietser werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JHM)