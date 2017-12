Fietsenhandelaar fietst van kerst tot nieuw 800 km voor goed doel 02u39 0 Proot Tom Vanderhoeght fietst voor het goede doel. Oostende Terwijl de meesten nog bekomen van een uitgebreide feestmaaltijd, zit Tom Vanderhoeght al op zijn fiets voor het goede doel. De zaakvoerder van de succesvolle fietszaak Gino Carts & Bikes rijdt tot en met oudejaarsdag elke dag honderd kilometer. Hij begon met zijn actie al op kerstavond.

"Sinds 2010 daagt Rapha, een Engels fietskledijmerk bekend van Team Sky, fietsers wereldwijd uit om tussen kerstavond en oudejaarsavond 500 kilometer te rijden met hun actie 'Festive 500'. Ik had die actie de voorbije jaren gevolgd via de vele leuke foto's op Instagram. In 2016 besloot ik toch eens zelf aan de uitdaging mee te doen, met succes. Dit jaar, en zeker de laatste weken, trainde ik extra hard om me voor te bereiden op de Festive 800. Daarbij wordt geen 500, maar 800 kilometer gefietst", vertelt Tom. Zijn goede doel is de vzw Ithaka, een coaching-/dagcentrum voor personen met een handicap. Iedereen kan een aan het project meewerken door een gift te storten op BE94 0837 3612 4414. Je kan voor 15 euro ook deelnemen aan een rit of een donatie afgeven bij Gino Carts & Bikes in de Ensorgalerij of Frère Orbanstraat. Alle info: www.ginocarts.be (TVA)