Fietsendieven in snelrecht voor rechtbank 17 augustus 2018

Twee fietsdieven van 21 en 57 jaar uit het Brusselse zijn in snelrecht gedagvaard voor de correctionele rechtbank van Brugge nadat ze maandagnamiddag werden betrapt in Oostende. Aan de fietsenstalling ter hoogte van de Koninginnelaan zag een getuige hoe de 21-jarige fietssloten aan het doorknippen was. Een patrouille kon de man arresteren en later werd ook zijn kompaan geïdentificeerd en opgepakt. Volgens het parket komen ze ook in aanmerking voor eerdere fietsdiefstallen. Het zou in totaal gaan om twee fietsdiefstallen en één poging tot diefstal. (BBO)