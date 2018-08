Fietsendief geklist 14 augustus 2018

Bij de fietsenstalling in de Koninginnelaan in Oostende werd een politiepatrouille gisteren rond 14.30 uur aangesproken door een getuige die had gezien hoe een man fietssloten aan het doorknippen was met een tang. De politie kon de hem ter plaatse arresteren. Het bleek te gaan om een 21-jarige man uit Elsene. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket. (BBO)