Fietsende jongeren zonder verlichting bekeurd na controles in schoolomgevingen BBO

11 december 2018

16u28 0 Oostende Tijdens een verkeersactie in de schoolomgevingen in Oostende werden maandagmorgen 19 jongeren op de bon gezet door de politie.

Ze hadden geen of onvoldoende fietsverlichting en kregen een jongerenproces-verbaal mee naar huis. In samenspraak met de scholen wordt binnenkort ook een verkeersklas ingericht om de jongeren te wijzen op de gevaren op de weg. Volgens politiewoordvoerder Carlo Smits kregen ook tien volwassenen een bekeuring door gebrekkige fietsverlichting. De acht motorrijders van de politie die deelnamen aan de actie controleerden niet enkel fietsers, maar ook 11 bestuurders van schoolbussen. Zij waren volgens de politie met alles in orde.