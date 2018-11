Fietsende drugsdealer aangehouden 19 november 2018

02u21 0

Tijdens een verkeerscontrole vrijdagavond in de Zandvoordestraat in Oostende is een drugsdealer op de fiets geklist. Volgens de politie trok de 42-jarige fietser, die rond 22.30 uur voorbij reed, de aandacht van de agenten door zijn zenuwachtige gedrag. Net zoals sommige autobestuurders werd hij uit het verkeer geplukt. Hij bleek in het bezit te zijn van allerhande drugs. De man werd in de boeien geslagen en na ondervraging aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij komt dinsdag voor de raadkamer. (BBO)