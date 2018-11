Fietsdieven onderschept na tip 22 november 2018

De politie heeft dinsdag een voertuig onderschept nadat de inzittenden een elektrische fiets hadden gestolen. Een alerte burger belde dinsdagavond namelijk de politie omdat hij getuige was van de diefstal in de IJzerstraat in Oostende. De dieven staken de fiets in een grijze auto met Franse nummerplaat, die wegreed richting de A10. De politie stuurde meteen een patrouille richting de snelweg. "Het voertuig werd onderschept en de fiets werd gevonden. De drie inzittenden, Algerijnen die in Frankrijk verblijven, werden gearresteerd", zegt Carlo Smits van politie Oostende. (BBO)