Fietsdieven gearresteerd nadat ze live te zien zijn op bewakingsbeelden van politie BBO

25 februari 2019

18u52 0 Oostende De politie betrapte zondagnacht twee mannen tijdens de diefstal van een fiets bij het zwembad van Oostende. De mannen waren live aan het werk te zien op bewakingsbeelden in de controlekamer van de politie.

De twee werden rond 3.15 uur in de nacht betrapt toen ze het slot van het achterwiel van de fiets aan het verwijderen waren. Kort daarna verlieten ze de plaats. “Hun traject kon gevolgd worden via de andere camera’s. Even verder onderschepte een patrouille het duo”, zegt Carlo Smits van de Lokale Politie Oostende. De twee werden gearresteerd en meegenomen voor verhoor. “Beiden zijn geen onbekenden voor de politie van Oostende”, besluit Smits. Het parket moet nog beslissen of de twee Oostendenaars voor de rechtbank moeten komen of al dan niet een minnelijke schikking krijgen.