Fietsdiefstallen drastisch gedaald LAAGSTE AANTAL AANGIFTES IN TWEE JAAR NA PIEK IN ZOMER 2017 LEEN BELPAEME

11 april 2018

02u44 0 Oostende In twee jaar tijd lag het aantal fietsdiefstallen nooit lager dan nu. Zo blijkt uit cijfers die de stad gisteren bekend maakte. "Onze maatregelen werpen vruchten af, maar we blijven de situatie opvolgen", vertelt burgemeester Vande Lanotte.

Vorig jaar verschenen op sociale media wekelijks oproepen van mensen van wie de fiets gestolen werd in Oostende. De piek in fietsdiefstallen valt ook duidelijk op te merken aan de cijfers die de stad gisteren bekend maakte. In de eerste helft van 2016 werden nog 262 diefstallen aangegeven, tegenover 354 in de eerste zes maanden van 2017. Vooral in de zomermaanden werden zowel in 2016 als in 2017 de meeste fietsen gestolen, maar vanaf september is er een kentering. In vergelijking met 2016 kan je in de maanden september, oktober, november en december van 2017 zelfs bijna telkens van een halvering spreken. Die daling zet zich nu ook door naar de eerste drie maanden van 2018, waarbij elke maand telkens 18 aangiftes van fietsdiefstallen werden gedaan. Dit is het laagste aantal tot nu voor de voorbije twee jaar.





Daders vervolgd

"We kunnen hier zeker stellen dat de aanhoudende inspanningen van de Lokale Politie Oostende resultaten opleveren", laat burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) weten. "De opvallende daling na de zomermaanden van 2017 is hier ongetwijfeld een gevolg van." De stad en de politie zetten in op de problematiek door onder meer een lokfiets in te zetten, wat de pakkans verhoogt. Er werden ook meer betrapte daders vervolgd.





"Zo heeft de Lokale Politie in de zomer van vorig jaar twee georganiseerde fietsdievenbendes kunnen oprollen. Vroeger werden fietsdieven vaak met een voorwaardelijke straf weer vrijgelaten. Nu zijn enkele recidivisten zwaar aangepakt", aldus Vande Lanotte. Eén dader kreeg 37 maanden cel voor vijf fietsdiefstallen en één poging in Oostende afgelopen zomer. Ook een 48-jarige Oostendenaar werd door de Brugse strafrechtbank veroordeeld tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf voor fietsdiefstallen.





Blijven inzetten

De stad kondigde gisteren ook aan dat ze verder zal blijven inzetten op het thema.





"De preventiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld de fietsmarkeeracties, zullen we blijvend herhalen. Ook het registreren van gevonden fietsen, het controleren en optreden in zake fietsdiefstallen wordt blijvend en nauwgezet opgevolgd", zegt Vande Lanotte nog.