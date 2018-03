Fietsdief krijgt 37 maanden cel in beroep 22 maart 2018

Een 48-jarige man uit Oostende krijgt 37 maanden cel in het Gentse hof van beroep nadat hij betrapt werd bij de diefstal van fietsen in april, mei en juni 2017. Een bevestiging van de straf die hij kreeg in eerste aanleg. Op 30 mei werd Michel B. op heterdaad betrapt door de politie van Oostende met enkele gestolen fietsen. Michel werd via snelrecht gedagvaard, maar hij leek zijn lesje niet geleerd te hebben. Amper een week later werd hij opnieuw aangetroffen met een gestolen fiets. Hij leek het niet af te leren, al zegt hij zelf dat het niet om diefstallen gaat, het gaat over gevonden of gekregen fietsen. Tot één van de lokfietsen van de politie ook door B. gestolen werd. De man hoopte op een lichtere straf in beroep, hij kreeg uiteindelijk 37 maanden. (DJG)