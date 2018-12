Fietsclub De Kostoos zet leden in de bloemetjes Leen Belpaeme

18 december 2018

De Oostendse fietsclub De Kostoos organiseerde al voor de vierde keer een souper, de traditionele afsluiter van het jaar. “2018 was voor ons een boeiend seizoen met onder meer een trip naar de Vogezen, sterke prestaties op Ostende Koerst en de ploegentijdrit in Stene en we zagen dit jaar ook een instroom van heel wat nieuwe leden. We klokten af op 53 leden. In 2019 behouden we klassiekers als de pisterit, fietsweekends, lenterit en onze wekelijkse ritten op donderdag en zondag. Nieuw is onder meer een gezinsfietsdag en een piconrit”, vertelt voorzitter Olivier Volckaert. Op de souper werden enkele prijzen uitgereikt. Wouter Meulders werd rittenkoning met 59 ritten, net iets meer dan Bregt Broucke. Bart Meulders werd door zijn ploegmakkers tot meest teambewuste renner van het pak gekozen en Pieter Dewaele kreeg de nieuwe prijs Kosto Bravo voor zijn onverdroten inzet. Ook Jan Deruyter werd gelauwerd.