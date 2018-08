Ferry met Ramsgate stap dichterbij FINANCIERING IS ROND, BINNENKORT OVERLEG GEPLAND LEEN BELPAEME

06 augustus 2018

02u35 0 Oostende De opstart van een nieuwe ferrylijn naar Ramsgate vanuit de haven van Oostende komt in een stroomversnelling. De financiering van Seaborne Freight is rond en de komende dagen trekt het bedrijf samen met het Oostendse havenbestuur naar Ramsgate voor overleg.

In oktober vorig jaar werd de nieuwe ferrylijn al aangekondigd om te starten in maart. De opstart laat nu al even op zich wachten, maar er zit volgens burgemeester en havenvoorzitter Johan Vande Lanotte (sp.a) schot in de zaak. De Britse maatschappij Seaborne Freight tekende al een princiepsakkoord met de haven van Oostende om zes afvaarten per dag te voorzien.





De overeenkomst met Ramsgate liep weliswaar niet zo vlot. Volgens Johan Vande Lanotte kan er nu eindelijk vooruitgang geboekt worden. "We hebben bevestiging gekregen dat de financiering rond is en er zijn enkele belangrijke veranderingen in Ramsgate. Er waren twee mensen verantwoordelijk voor de haven en die zijn op staande voet ontslagen. Er waren enorm veel klachten en er is daarom een onderzoek gestart. Het bestuur van de haven is nu overgenomen en we gaan deze of volgende week met een delegatie naar daar om de ferrylijn te bespreken", vertelt Vande Lanotte.





Harde Brexit

Er moeten ook nog werken uitgevoerd worden in Ramsgate. "Het gaat onder meer om baggerwerken in de haven. Seaborne Freight had weliswaar nog geen garantie gekregen dat als zij die werken uitvoeren, dat zij ook de haven zullen kunnen gebruiken. Daarover willen ze logischerwijze meer garanties hebben." Ondertussen lijkt de verbinding met Ramsgate economisch een stuk interessanter geworden door een harde Brexit. Zo werd in Engeland al door de Kent County Council erkend dat Ramsgate een aanvullende rol kan spelen op de haven van Dover. "De Engelse overheid wil een grotere capaciteit voor RoRo om tegemoet te komen aan de grotere vraag, maar ook om mogelijke vertragingen op te vangen bij veranderende grensafspraken in de UK na de Brexit", zo werd al meegedeeld in de Engelse pers.





Ook in Oostende moeten nog werken uitgevoerd worden om de haven weer klaar te stomen om ferry's te ontvangen. Die werken zijn ook voor de reder. "We hebben berekend dat die werken in 8 weken kunnen uitgevoerd worden", zegt Vande Lanotte nog. Er komen onder meer enkele ingrepen om transitmigranten af te raden om via Oostende de oversteek naar Engeland te maken. Er komt verder een vier meter hoge, fijnmazige en onbeklimbare omheining. In juni liet Vande Lanotte al weten dat er tien extra politiemensen werden aangeworven om de komst van extra transitmigranten op te vangen.