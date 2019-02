Februari en nu al spelen op het strand: Aaron (5) leeft zich uit met schep, emmer en vrachtwagens Timmy Van Assche

24 februari 2019

18u57 0 Oostende Amper wind, zestien graden en stralende zon. Dat veel mensen gingen wandelen op de dijk of fietsen in de polders, hoeft geen betoog. Maar voor de jonge Aaron was het al heel even zomer.

Petje op, truitje aan. Meer had Aaron Quipor (5) niet nodig om zich warm te houden. Samen met oma Josée Vanderperren (56) trok de kleine naar het strand om zich helemaal te laten gaan, met een emmer, schep en speelgoedvrachtwagens in de aanslag. “We zijn van Oostende, hé, ik woon zelfs dicht bij de zeedijk”, vertelt Josée. “Ik had vooraf vernomen dat het mooi weer ging zijn. Toen ik uit het raam keek, kleurde de lucht prachtig blauw en besloot ik met ‘de kleine’ naar het strand te gaan. We klopten een windscherm in het zand en konden direct genieten van het mooie weer. We hebben er een hele leuke en fijne middag opzitten. Als Oostendenaar moet je met dit weer naar het strand komen, hé”, knipoogt Josée.