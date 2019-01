Extra veiligheidsmaatregelen voor Nieuwjaarsduiken Leen Belpaeme

05 januari 2019

De nieuwjaarsduik op het strand van Wenduine, Bredene en Oostende zal deze namiddag plaatsvinden zoals gepland. Er wordt een stevige noordwestenwind van 4 tot 5 beaufort voorspeld en een golfhoogte tot 1,30 meter, waardoor extra veiligheidsmaatregelen genomen worden. In Bredene gaat om altijd om een kleinere groep deelnemers maar de Bredense Bruinvissen, die het evenement organiseren voorzien heel wat veiligheidsmaatregelen. “Ook nu zullen ze streng toekijken op de veiligheid waardoor het risico tot een minimum wordt beperkt”, bevestigt burgemeester Steve Vandenberghe. Ook in De Haan werd tijdens de bijeenkomst van de veiligheidscel van de gemeente besloten dat het evenement op een veilige manier kan plaatsvinden. “Wel worden extra maatregelen genomen. De deelnemers mogen maar in het water tot een hoogte tussen de knie en de heup, en binnen een afgebakende zone onder toezicht van de duikers-redders. Ook de kerstboomverbranding tijdens de vooravond zal plaatsvinden, maar dit met een beperkt aantal kerstbomen uit veiligheids- als milieuoverwegingen”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. Het vuurwerk, dat voorzien is om 18.30 uur, zal geëvalueerd worden op basis van de weersomstandigheden op dat ogenblik. Ook in Oostende tenslotte, waar de deelnemers om 15 uur het water ingaan, wordt aan de deelnemers gevraagd om maximum tot op heuphoogte in het water te gaan. Normaal krijgt iedereen een half uur de tijd om in zee te duiken, maar dat zal beperkt worden tot 20 minuten.