Extra veerboot ingezet vanaf april OP VRIJDAG EN ZATERDAG ZELFS DIENST TOT MIDDERNACHT LEEN BELPAEME

20 maart 2018

02u43 0 Oostende Vanaf 30 maart wordt dagelijks een tweede veer ingezet tussen de Visserskaai en de Oosteroever. Op vrijdag en zaterdag zal het veer zelfs tot middernacht uitvaren. De stad betaalt 225.790 euro om de uitbreiding te realiseren.

Het stadsbestuur heeft onderzocht hoe de binnenstad en de Oosteroever beter met elkaar konden verbonden worden. Daarbij werden verschillende opties overwogen, zoals een tunnel, een brug of een kabelbaan. De kabelbaan zou lopen van het Europacentrum tot aan een woontoren op de Oosteroever. De kostprijs -zeker 60 miljoen euro- lag echter te hoog. "De baan moest op 100 meter hoogte komen en zou dus ook een gevaar betekenen bij sterke wind. De enige realistische optie is de uitbreiding van het veer en dat zullen we nu ook voorzien", vertelt schepen Jean Vandecasteele (sp.a).





Betere verbinding

Het veer kent van bij de start in 2011 een enorm succes. In 2017 maakten 723.568 mensen gebruik van de verbinding. Op een gemiddelde zomerdag vorig jaar voeren er 3.778 mensen mee. De weekends zijn gemiddeld 50 procent drukker dan weekdagen. Per afvaart kunnen maximaal 50 passagiers meevaren en daardoor is het op drukke momenten soms lang wachten. "De eenvoudigste manier om de verbinding sneller en beter te organiseren is het aantal veerdiensten te verdubbelen en de boten ook langer te laten varen. Het kan inderdaad bijzonder druk zijn, maar er is duidelijk ook nood aan latere overvaarten in bijvoorbeeld het weekend", vertelt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Op die manier kunnen zowel bewoners van de Oosteroever als mensen die hun wagen aan de overkant van de havengeul parkeren later terugkeren.





Het reserveveer van VLOOT, de uitbater van de veerdienst, ligt in Oostende en wordt momenteel enkel gebruikt bij een panne van de veerboot in Oostende of Nieuwpoort. "Dit reserveveer zal nu ingezet worden tussen 30 maart en 30 september. Door de verdubbeling zijn er geen pauzes meer in de vaarbeurten. Dit laat ons toe om de piekmomenten optimaal op te vangen", zegt Johan Onraedt, waarnemend algemeen directeur van VLOOT. De veerboten varen ondertussen al zeven jaar uit en hebben al 16.000 uren dienst gedaan in Oostende. Ze zouden 15 jaar moeten meegaan. "Ze worden heel druk gebruikt maar zijn ook goed onderhouden. Door de extra inzet zal het iets moeilijker worden om de onderhoudswerken in te plannen. Als er een nieuwe veerboot komt, bestaat de kans wel dat we voor een grotere capaciteit gaan. We kunnen weliswaar niet veel groter gaan door manoeuvres die moeten uitgevoerd worden."





Momenteel worden de veren in Oostende en Nieuwpoort bemand door 12 mensen. Daar komen nu vier mensen bij om de uitbreiding te realiseren. De stad betaalt 225.790 euro om de uitbreiding te realiseren.