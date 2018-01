Extra maatregelen tegen stormweer 02u44 0

De zware storm die afgelopen nacht over onze regio raasde met hoge windsnelheden tot wel 120 kilometer per uur, noopte tot extra maatregelen. Zo vroeg de gemeente Koekelare om een extra controle uit te voeren aan de bouwkraan die staat opgesteld aan de bouwwerf van De Buidel, waar een uitbreiding gebouwd wordt voor de gemeentelijke kinderopvang. De kraan werd in samenspraak met de politie veilig bevonden. Elders werden vooral veel bossen en parken afgesloten. Dat was het geval voor het stadspark in Diksmuide, de Blankaart, park De Mote in Koekelare en het Wijnendalebos dat ook in Ichtegem loopt. In Oostende werd opgeroepen om de staketsels tijdens het stormweer niet te betreden. Pas vandaag kunnen die parken terug opengaan als weercode geel voor het hele land opgeheven wordt. (JHM)