Extra concert voor 70ste verjaardag Arno: “Eerste was in nog geen twee dagen uitverkocht” Leen Belpaeme

18 maart 2019

Het publiek wil blijkbaar heel graag het verjaardagsconcert rond de 70ste verjaardag van Arno meemaken, want het speciale optreden op 21 mei was in nog geen twee dagen tijd uitverkocht. Wegens overdonderend succes komt er een extra concert op 22 mei. De verkoop is al gestart. “In minder dan een weekend was het verjaardagsconcert uitverkocht. Om de vraag van alle fans te kunnen beantwoorden, hebben we besloten om een extra concert te organiseren,” zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld), die voorzitter is van vzw Kursaal Oostende. Het extra concert ‘Arno wordt 70’ vindt plaats op woensdag 22 mei. De ticketprijzen voor het concert variëren van 37 tot 47 euro.