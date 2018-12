Extra bagageband op luchthaven van Oostende Timmy Van Assche

18u41 0 Oostende De internationale luchthaven van Oostende opende een nieuwe bagageband, waardoor passagiers vlotter en sneller hun valiezen kunnen oppikken.

De primeur was weggelegd voor de passagiers van de TUI-vlucht uit Alicante. De aankomsthal is uitgebreid met een tweede extra ruimte waarin een nieuwe bagageband is geïnstalleerd. “Hiermee wordt de afhandelingscapaciteit bijna verdubbeld en zal de luchthaven de passagiers nog vlotter en sneller hun bagage overhandigen”, laat ceo Marcel Buelens weten. “De bagage kan vanuit twee verschillende bestemmingen perfect worden gescheiden in de aankomsthal. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor een nog efficiëntere doorstroming.” De bestaande bagageruimte wordt begin 2019 ook nog verder gerenoveerd. “De hiermee gepaarde gaande investering kadert in het groter geheel van de verdere ontwikkeling van de luchthaven van Oostende.” De vertrekhal, de vernieuwde hal met kidscorner - die zich bevindt na de security control - de drank- en eetgelegenheid van Horizon, de taksvrije shop en de nieuwe ‘boardingzone’ kwamen eerst aan de beurt. “Alle investeringen worden dan ook consequent uitgevoerd met het oog op het opkrikken van de passagiersbeleving”, zegt Buelens. “Dat komt het algemene kwaliteitsniveau van de reizigers ten goede. Ook de volgende jaren zal er nog verder worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur.”