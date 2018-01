Expo toont 'juniorversies' van beroemde schilderijen 02u35 0 Thaïs Vanderheyden De juniorversie van het schilderij 'De Kus' van Gustav Klimt. Oostende Fort Napoleon is vanaf 10 februari opnieuw het decor voor een kinderexpo. De nieuwe expo draait rond de succesvolle kinderboeken van Thaïs Vanderheyden, Grote Kunst voor Kleine Kenners.

De expo voert bezoekers langs enkele van de belangrijkste schilderijen uit de moderne kunstgeschiedenis. Vanderheyden transformeerde heel wat beroemde kunstwerken in schattige 'juniorversies' die gegarandeerd tot de verbeelding spreken. In het Fort werden eerder al succesvolle kindertentoonstellingen georganiseerd rond De Spiekpietjes, De Waanzinnige Boomhut en Geluk voor kinderen. Acteur Warre Borremans leende zijn stem aan de nieuwste kinderexpo en loodst je aan de hand van enkele unieke vertellingen doorheen de geschiedenis van de schilderkunst. Dankzij een handig doe- en notitieboekje kunnen bezoekers zich tot echte speurneuzen ontpoppen. De spannende zoektocht brengt je tot in de kelder en op het dak van Fort Napoleon, terwijl je manoeuvreert langs een laserparcours en codeschrift ontcijfert. (LBB)