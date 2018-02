Expo Het Vlot lokt tot nog toe 'slechts' 30.000 bezoekers 14 februari 2018

De Oostendse tentoonstelling Het Vlot heeft sinds eind oktober zo'n 30.000 bezoekers geteld en is daarmee tot nog toe geen overdonderd succes. Bij de vorige tentoonstelling De Zee was de periode tussen de krokusvakantie en de paasvakantie wel de sterkste. "We verwachten de komende twee maanden nog een pak bezoekers. Het is dus moeilijk om nu al te evalueren. We zijn op veel locaties aanwezig, waardoor er minder een gemeenschappelijke beleving is, maar er komt dagelijks volk langs. Het Vlot zit ook in de top-drie van vragen die we binnenkrijgen", zegt Peter Craeymeersch, directeur van Toerisme Oostende. "In de komende weken staan nog heel wat performances gepland." Volgens burgemeester Johan Vande Lanotte kan er nog meer op beleving worden ingezet. "Alle grote kunsttentoonstellingen hebben het moeilijk. Er is een groot aanbod en in december hebben we tijdens de eindejaarsperiode gezien dat mensen op zoek zijn naar gezelligheid. Dat kan ook perfect in combinatie met kunst en cultuur. Kijk maar naar Theater Aan Zee. Hun voorstellingen zijn niet minder kwalitatief, maar ze bereiken wel het grote publiek door de beleving in het Leopoldpark." (LBB)