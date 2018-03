Explosie blijkt instortend pleister 19 maart 2018

De hulpdiensten kregen zaterdag rond 13 uur een oproep voor een explosie in het appartementsgebouw Baelskaai 20 op de Oosteroever in Oostende. Een bewoner van een appartement op de vierde verdieping meldde dat zijn muur was geëxplodeerd. Brandweer, politie en ambulances gingen massaal ter plaatse. "Bij aankomst sloten we de gastoevoer preventief af. Al snel bleek dat niet nodig en was de situatie minder ernstig dan gedacht. In het appartement was de pleister van een muur plots naar beneden gekomen. Dat ging gepaard met een luide knal", legt brandweerkapitein Nathalie Van Moorter uit.





Van verder ontploffingsgevaar was geen sprake. "Maar dat pleister met een luide knal naar beneden komt, heb ik nog nooit meegemaakt. Vermoedelijk is dit het gevolg van de zetting van het gebouw en ontstond een enorme spankracht op het pleisterwerk. En plots was de druk te hoog", besluit Van Moorter. (BBO)