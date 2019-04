Ex-verpleegster die zoontje vergiftigde, riskeert ook in beroep vijf jaar cel na schending van voorwaarden Jeffrey Dujardin

09 april 2019

17u26 0 Oostende Een voormalige verpleegster uit Oostende die haar zoontje en hun hond vergiftigde, moest zich verantwoorden voor het Gentse hof van beroep. De 40-jarige Sophie S. kreeg op 6 oktober 2015 een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar. Die voorwaarden schond ze door niet naar de psychiater te gaan, een kat te houden en een diefstal te plegen. In eerste aanleg werd door die schending haar straf omgezet naar 5 jaar effectieve celstraf, maar ze ging in beroep.

“Een verschrikkelijk dossier om op uw bureau te krijgen”, zei procureur-generaal De Smet in het hof. De voormalige verpleegster had haar anderhalf jaar oude zoontje vergiftigd. Op 3 januari 2014 had S. het kind een dodelijke dosis insuline toegediend. Het kind overleefde de vergiftiging wonderwel. Volgens de psychiaters leed de moeder aan het syndroom van Münchhausen by proxy. In haar ziekelijke schreeuw om aandacht maakte S. ook haar hondje ziek.

Voorwaarden geschonden

In het vonnis legde de Brugse rechtbank haar een contactverbod op met haar kinderen, een verbod om vijf jaar lang huisdieren te houden en de nodige psychiatrische begeleiding. Na een negatief verslag van de justitieassistente begin vorig jaar besliste het parket de zaak opnieuw voor de rechter te brengen. S. bleek al drie jaar lang naar een psychotherapeut te gaan en dus niet naar de voorgeschreven psychiater. Ze schond daarmee haar voorwaarden. Bovendien stelde de politie op 23 mei vorig jaar vast dat er in de woning van Sophie S. een kattenbak, katteneten en krabpaal stonden. Daarnaast wordt de vrouw ook verdacht een jeansbroek te hebben gestolen van een collega. “De beklaagde kreeg voldoende kansen maar er kwam niks van initiatief. Toen de dagvaarding er was, dan pas kwam er de gepast psychologisch begeleiding”, zegt de procureur-generaal in beroep. “Als er hier één iemand fout treft dat je hier nu staat, dan ben jij het.”

Facebookfoto

De advocaat van S. zag het anders, hij vroeg om de voorwaarden aan te passen. “Ik denk niet dat haar iets verweten kan worden”, pleitte hij. “Diegene die haar moest begeleiden heeft haar de verkeerde richting uitgestuurd, in 2014 ging de justitieassistente akkoord met het feit dat ze naar die psychotherapeut ging. Over de kat, dat was een zwerfkatje dat ze eten had gegeven. Wat voor een signaal zou het zijn, om de vrouw 3,5 jaar na de feiten vijf jaar cel te geven”, vroeg de advocaat zich af. De procureur-generaal had tijdens het pleidooi van haar advocaat toch nog één interessant feit ontdekt op zijn gsm. “Ik zie hier op uw Facebookpagina toch iets verontrustend staan. Een foto van u en uw kind. U heeft een contactverbod, dat zal toch eens bekeken moeten worden.” Het hof zal zich hierover uitspreken op 14 mei.