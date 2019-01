Ex-RAW13’er 17 dagen na zitting alweer met drugs betrapt JHM

15u30 0 Oostende Een 28-jarige Oostendenaar, lid van de voormalige beruchte rappersbende RAW13, maakte een weinig sympathieke indruk op de strafrechter in Brugge.

J.R. moest zich vandaag verantwoorden omdat hij in mei en juni 2017 betrapt werd met drugs en later nog eens met een verboden wapen. De man kwam daarvoor op 25 oktober een eerste keer opdagen in de rechtbank maar kreeg toen uitstel om bewijzen van zijn begeleiding voor te leggen. Dat mislukte grandioos want op 11 november, nauwelijks 17 dagen na de zitting, werd hij betrapt met wat cannabis en amfetamines. “Een duidelijker teken dat je slecht bezig bent bestaat er niet”, sprak de procureur, die 14 maanden cel vordert. J.R. zegt zich echter herpakt te hebben. “Ik had toen relatieproblemen maar die zijn nu van de baan. We gaan zelfs samenwonen. Sinds een week neem ik niets meer van drugs.” Hij krijgt nu opnieuw de kans zich te bewijzen en komt op 28 maart opnieuw voor.