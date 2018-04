Event 'Beautiful people' stunt met ticketactie 14 april 2018

02u53 0 Oostende Op zondag 20 mei organiseren Paul Rubbens en Dieter De Rycke het nieuwe partyconcept Beautiful people - Sjieke menschen.

In de Bagatelle van de Wellingtonrenbaan worden vanaf 19 uur jonge starters, ervaren ondernemers en het grote publiek ontvangen voor een 'business social club'. "De eventnaam verwijst naar de verschillende stands waar mensen zich kunnen laten soigneren. Denk aan Bros Barbier en Carré Coiffure in samenwerking met L'Oréal, een professionele visagiste van Paris XL, modeshow van La Bella Vita, heerlijke burgers van Fourire d'O en barista Yummie on the Road." De Bagatelle zelf wordt sfeervol ingericht. Later die avond start een party met onder meer livemuziek van het trio De Bricoleurs en internationaal vermaarde dj Sven Van Hees. Er loopt een ticketactie in samenwerking met platenzaak Compact Center in de Vindictivelaan. "Naar aanleiding van Record Store Day op zaterdag 21 april kan je een voorverkoopticket en de laatste release van Sven Van Hees kopen voor 20 euro", verrast Paul. "Ook losse tickets zijn te koop. We roepen ook op om de pagina www.facebook.com/SjiekeMenschen te liken en te delen. Er zullen tal van acties zijn met onze partners met fraaie prijzen, zoals fitnessabonnementen bij Jims, kortingen bij Jes Sports of scheerbeurten bij Bros Barier." Info: www.beautiful-people.be. (TVA)