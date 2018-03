Escape room maakt jongeren warm voor job in de zorg 21 maart 2018

02u25 0 Oostende Het Vesaliusinstituut is een van de 35 Vlaamse scholen die een escape room op bezoek krijgt om zorgberoepen te promoten. De leerlingen hebben de escape room intussen uitgetest.

De zesdejaars werden in groepjes in de escape room opgesloten. Ze konden enkel ontsnappen door samen puzzels op te lossen. Dankzij de puzzels maakten de leerlingen kennis met de vele facetten van werken in de zorg. Want het motto luidt, 'Wie werkt in de zorg, die maakt elke dag iets strafs mee'. Directeur Dirk Degrauwe zag hoe zijn leerlingen hun best deden om te 'ontsnappen'. "De leerlingen vonden het een leuke ervaring. Het maakte duidelijk dat je moet samenwerken als je iets wil bereiken. Ze hadden elkaar nodig om eruit te geraken en iedereen kon zijn eigen talent gebruiken", vertelt directeur Dirk Degraeuwe. (LBB)