Ernstige verkeershinder door ongeval 18 april 2018

In de buurt van de Elisabethlaan, de Kennedyrotonde en de Gistelsesteenweg in Oostende was er gisterennamiddag grote verkeershinder door een ongeval rond 16 uur tussen twee personenwagens.





Die kwamen tot botsing op het kruispunt met de Elisabethlaan en de Gistelsesteenweg en daarbij crashte een betrokken voertuig tegen een verkeerslicht, met zware schade tot gevolg. De twee personen aan het stuur werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval stond het verkeer meer dan een uur muurvast. De politie sloot de baan af om de wagens te laten takelen en de brandweer toe te laten de brokstukken te ruimen. Pas na twee uur was de verkeershinder opgelost. (BBO)