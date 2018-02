Ereschepen Willy Labens (75) overleden 05 februari 2018

02u41 0

Willy Labens is op 75-jarige leeftijd overleden in het Henri Serruysziekenhuis. Geboren in Lichtervelde spoelde Labens in 1970 in Oostende aan. Hij was 27 jaar actief in de Oostendse politiek. Van 1985 tot 1988 was hij OCMW-raadslid. Tot 1994 was hij fractieleider in de gemeenteraad, daarna zetelde hij twaalf jaar lang als schepen. Als sportschepen hielp hij in 1997 mee aan de organisatie van het EK judo. Hij startte bij de toenmalige CVP en stapte in 2003 over naar sp.a. Van 2006 tot 2012 was hij gemeenteraadslid, daarna zei Labens de politiek vaarwel. In 2016 werd Labens ereschepen. "Willy stond als volksmens liever tussen de mensen dan in het stadhuis", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Willy laat vier kinderen na, waaronder gemeenteraadslid Karel Labens, en ook zes kleinkinderen en een achterkleinkind. (TVA)