Ensormuseum pas klaar tegen zomer 2020 (en dit jaar is de schilder 70 jaar geleden overleden) Leen Belpaeme

22 maart 2019

17u31 0 Oostende In november 2019 is het 70 jaar geleden dat kunstenaar James Ensor overleed. Toch zal er dit jaar nog geen Ensormuseum zijn om de kunstenaar te vieren. Het museum zal pas ten vroegste klaar zijn tegen de zomer van 2020.

Het Ensorhuis is ondertussen al een tijdje gesloten in kader van de werken voor een nieuw Ensormuseum in Oostende dat er net naast komt. De plannen werden vorig jaar groots aangekondigd door toenmalig burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) en zouden tegen de zomer van 2019 klaar zijn. Die timing blijkt niet haalbaar. “We hebben de offertes pas eind vorig jaar binnengekregen. Daaruit bleek ook dat de kostprijs een pak hoger ligt dan aanvankelijk gedacht. We zijn nu bezig met de gunningen voor de werken. Die kunnen dan ook onmogelijk klaar zijn tegen de zomer. De persoon die dat gezegd heeft, was wel heel optimistisch”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) daarover.

De stad Oostende heeft in het jaar waarin Ensor net 70 jaar is overleden dus niets om mee uit te pakken. “Ik kan niet toveren. Ik vind dat ook jammer dat we in het jaar dat hij 70 jaar overleden is geen Ensormuseum hebben, maar ik moet me houden aan de gunningsregels. De werken moeten nu nog beginnen. Als het museum sneller klaar had moeten zijn, dan had men er ook vroeger aan moeten beginnen.”