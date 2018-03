Ensorinstituut vormt eerste jaar beroepsonderwijs om 30 maart 2018

Het Ensorinstituut start in de 1B-klas, dit zijn de leerlingen die doorstromen naar het beroepsonderwijs, met een volledig nieuwe aanpak in een vernieuwend lokaal. Geen rijen met klassieke schoolbanken, maar verschillende types stoelen waar leerlingen zelfs ongegeneerd op kunnen wiebelen, tot hoge tafels. "In de Kadee-klas, wat staat voor Knap anders denken, krijgen de leerlingen aan het begin van de week een planning over een bepaald thema. Ze kunnen zichzelf in een groep indelen naargelang het niveau. Ze moeten zelf leren inschatten op welk niveau ze zitten en ze werken dan de hele week verder op eigen tempo. Tussenin zijn er korte instructiemomenten. Er zijn altijd twee leerkrachten aanwezig om de leerlingen te begeleiden waar nodig. Aan het einde van de week is er een toets. De leerlingen geven zelf aan wanneer ze daar klaar voor zijn", licht directeur Barbara Himpens toe.





Het Ensorinstituut start nu met de omvorming in 1B, maar zal in de komende jaren telkens verdergaan met de leerlingen tot in het zesde jaar. (LBB)