Enorme ravage: dronken bestuurder (23) crasht in toonzaal Èggo keukens Bart Boterman

06 april 2019

17u59 0 Oostende Een dronken bestuurder (23) uit Zonnebeke is vrijdagnacht tegen de toonzaal van keukenfabrikant Èggo op de Torhoutsesteenweg in Oostende gecrasht. De winkel liep enorme schade op en de auto raakte volledig verhakkeld. “Het glas lag tot 25 meter ver in de winkel”, zegt verkoper Guy Monbaliu. De bestuurder raakte lichtgewond.

Volgens de politie scheurde de bestuurder rond 3.30 uur aan hoge snelheid uit de Duinkerkseweg, reed hij recht over de rotonde met de Torhoutsesteenweg om vervolgens tegen de toonzaal tot stilstand te komen. “Via de meldkamer van het bewakingssysteem zijn we op de hoogte gebracht. Bij aankomst was meteen duidelijk dat de schade enorm was. Ons gebouw heeft structurele schade opgelopen”, zegt verkoper Guy Monbaliu. De kosten zouden oplopen tot in de tienduizenden euro’s.

“De auto deed namelijk de steunpilaar op de hoek plooien, met stabiliteitsproblemen tot gevolg. Ook de vier meter hoge ramen en een keuken zijn gesneuveld. Het glas lag tot vijfentwintig meter ver in onze winkel. De brandweer is ter plaatse gekomen om de hoek te stabiliseren en de ramen dicht te timmeren. We hebben onze winkel zaterdagmorgen in extremis toch nog kunnen openen”, gaat verkoper Guy verder.

Geen rijbewijs bij

De bestuurder werd meegenomen naar het commissariaat voor verhoor en legde een positieve ademtest af. De Zonnebekenaar had volgens politiewoordvoerder Carlo Smits geen rijbewijs bij zich, dus kon die niet ingetrokken worden. Hij zal allicht voor de politierechtbank moeten verschijnen en kijkt aan tegen een stevig rijverbod, boete en mogelijks het verplicht opnieuw afleggen van zijn rijexamen. Gezien hij gedronken had, is lang niet zeker of de verzekeraar alle schade dekt.