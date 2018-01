Engelse bom blijft heel weekend liggen 30 januari 2018

In de Zandvoordestraat in Oostende werden bij graafwerken vrijdagavond een Engelse bom aangetroffen. Het ging om een springtuig van zo'n 40 a 50 centimeter lang. De bom was klaarblijkelijk ongevaarlijk want bleef gans het weekend liggen. Pas gisteren werd de politie gecontacteerd die op zijn beurt DOVO inschakelde. Zij kwamen de bom gisteren ophalen om te vernietigen. (JHM)