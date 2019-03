En de Oostende Award gaat naar… Leen Belpaeme

12 maart 2019

07u58 2 Oostende In het Kursaal van het Oostende verzamelden maandagavond 600 mensen voor de uitreiking van de Oostende Awards. Daarbij werden enkele bedrijven in de bloemetjes gezet voor hun verwezenlijkingen het voorbije jaar.

Bedoeling is om economisch Oostende samen te brengen en awards uit te delen aan bedrijven die eruit sprongen in 2018. Bij de organisatie van de Oostende Awards zijn verschillende economische partners uit Oostende betrokken. “Het is steeds onze bedoeling geweest om van de Oostende Awards een jaarlijks terugkerend gebeuren te maken. Na het grote succes van vorig jaar was het de bedoeling om de lat opnieuw hoger te leggen en dat is zeker gelukt”, zegt voorzitter Veronique Misseghers. Dit jaar was er één extra Award voor de Stadsfiguur. De prijs is een initiatief van Radio Oostende1 en Deze Week. Er waren acht kandidaten en er kon in de voorbije weken gestemd worden. Het is uiteindelijk kunstschilder Redgie Van Troost die de trofee mee naar huis nam.

Horeca Middenkust sloot vorig jaar al aan voor de uitreiking van de Gouden Zandkorrel. Die gaat dit jaar naar Les Films du Bord de Mer. De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan verdienstelijke personen of organisaties die initiatieven steunen die het verblijfstoerisme aan de kust promoten en stimuleren. De jury is gevormd uit vertegenwoordigers uit de hotel-, restaurant- en cafésector.

De andere awards werden uitgedeeld in verschillende categorieën. Lily Oostende mocht de Award voor de categorie Beleving 2018 in handen nemen. De winkel was ook genomineerd voor renovatie. Ellen Distave en haar team zijn al jarenlang voortrekkers op vlak van shoppen in Oostende. De nieuwe winkel in de Hertstraat valt in de smaak door de combinatie van mode en lifestyle.

In de categorie meest innovatieve horecazaak 2018 is de winnaar Cappuccino. Deze horecazaak is al 20 jaar een vaste waarde in de Kapellestraat, maar de zaak werd volledig vernieuwd.

De starter die in de bloemetjes werd gezet was Aperitivo Bar by Ensorito. Julie Coopman en Anthony Caulier baten al 11 jaar restaurant Ensorito uit in Mariakerke en openden begin 2018 een nieuwe aperobar in de Hertstraat. Het concept uit Italië is nieuw voor Oostende maar begint ondertussen al aan te slaan in de badstad.

De Award voor Renovatie gaat niet verrassend naar Upstairs Hotel. C-hotels gooit de laatste jaren hoge ogen met hun projecten aan de kust. Het Upstairs Hotel is één van de meest in het oog springende renovaties waarbij het voormalige Royal Astorhotel volledig verbouwd werd met een vette knipoog naar de urban feel van New York.

De Award Nieuwbouw van het jaar is voorVersluys Oosteroever met Baelskaai 12.

Het publiek koos maandagavond nog twee winnaars in de categorie Persoonlijkheid van het Jaar en Bedrijf van het Jaar.

Dario Gjergja, trainer van BC Oostende werd verkozen tot Persoonlijkheid van het Jaar. Hij haalde het van het Blauw Kruis van de kust en Hubert Rubbens.

De luchthaven werd Bedrijf van het Jaar.