Elk weekend deze zomer: terrasje met zicht op renbaan

08 mei 2018

02u31 0 Oostende Aan de rand van de Wellington Renbaan opent deze zomer de Bagatelle Summer Bar. De Bagatalle werd de voorbije zomers al gebruikt in kader van de paardenrennen, maar opent nu ook de deuren voor iedereen die een terrasje wil doen met zicht op de renbaan.

"We zijn ondertussen met Ostend Sea P'Lace drie jaar bezig met de verhuring en coördinatie van onze drie zalen op de Hippodroom. Jaar na jaar is er meer en meer interesse", licht Olivier Dedrie toe. "Door deze groei proberen we het domein stap per stap weer in ere te herstellen in samenwerking met de Koninklijke Renvereniging Oostende. Recent werd na de Hippodroom ook de Bagatelle onder handen genomen." De uitbater heeft nu opnieuw plannen met de locatie. In 1983 werd het terras van de Bagatelle voor het eerst omgebouwd tot zonneterras om iets te drinken tijdens de paardenrennen. Begin 2000 werd het pand opnieuw gebruikt voor het allereerste VTM-café. Van half juni tot eind augustus opent er aan de Bagatelle nu een zomerbar. "We mikken vooral op ondernemers en inwoners uit Oostende en omstreken die graag op een rustig zomerterras met prachtig uitzicht vertoeven. De bar zal geopend zijn van vrijdag tot maandag. Voor de inkleding hebben we bewust gekozen voor de wit-rode parasollen die verwijzen naar de gloriedagen van veertig jaar geleden." (LBB)